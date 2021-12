Mannheim/Heidelberg – Leitende Kriminaldirektorin Ulrike Schäfer ist neue Vizepräsidentin des Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 1. September 2021 leitet Ulrike Schäfer die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim, künftig übernimmt sie nun auch offiziell die Stellvertretung des Polizeipräsidenten Siegfried Kollmar als Vizepräsidentin. “Ich freue mich auf die künftige Aufgabe. Ich denke, dass ich mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen aus vorangegangenen Stellen und mit meinem noch relativ frischen “Blick von außen” das Polizeipräsidium Mannheim ein Stück weiter voranbringen kann.”, so die 54-Jährige. Sie übernimmt damit in Vertretung des Polizeipräsidenten die Verantwortung für rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg, dem Kriminalkommissariat in Mannheim, 17 Polizeirevieren, 27 Polizeiposten und einer Verkehrspolizeiinspektion zählt das Polizeipräsidium Mannheim zu den größten Dienststellen der Polizei Baden-Württemberg.

Für die Bewältigung der neuen, zusätzlichen Aufgabe kann die Polizeivizepräsidentin auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen: Angefangen hat die Laufbahn von Ulrike Schäfer 1991 bei der Polizeidirektion Waldshut-Tiengen mit der Ausbildung im Mittleren Dienst. Danach folgten weitere Stationen unter anderem bei der Landespolizeidirektion Stuttgart I (Sachbearbeiterin beim Dezernat Sonderfälle/Organisierte Kriminalität und beim Referat Kriminalitätsbekämpfung), dem Innenministerium Baden-Württemberg, dem Polizeipräsidium Ludwigsburg und dem Polizeipräsidium Karlsruhe, wo sie wie schon in Ludwigsburg die Kriminalinspektion 2 leitete. Seit 2016 war Ulrike Schäfer beim Staatsministerium Baden-Württemberg als stellvertretende Referatsleiterin im Referat 14 – Innenpolitik, Verfassung und Kommunalwesen, Katastrophenschutz und Krisenmanagement, Angelegenheiten der Streitkräfte tätig. Von Dezember 2020 bis Mai 2021 leitete sie den Koordinierungsstab Corona, seit September 2021 die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Das Polizeipräsidium Mannheim, allen voran Polizeipräsident Siegfried Kollmar, freut sich über die Unterstützung an der Spitze: “Ich bin stolz, dass wir mit Ulrike Schäfer nicht nur eine herausragende Kennerin der Kriminalistik gewinnen konnten. Sie verfügt außerdem über eine große Expertise in allen allgemeinpolizeilichen Themenfeldern sowie über enorme Führungsqualitäten. Durch ihre Übernahme der zusätzlichen Funktion als Vizepräsidentin habe ich jemanden an der Seite mit dem ich mich in fachlichen Dingen bestens austauschen und beraten kann und auf den ich mich während einer Abwesenheit hundertprozentig verlassen kann.”