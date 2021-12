Ludwigshafen – Sparkassenstiftung: 37.500 Euro für sieben Projekte in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die „Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen a. Rh.“ unterstützt sieben Projekte und Initiativen aus Ludwigshafen mit insgesamt 37.500 Euro. Gefördert wird: Das Tanzprojekt „Connex Magna“ des Jungen Pfalzbaus in Kooperation mit der städtischen Musikschule, der Förderverein IGS LU-Edigheim (Gesundheitsförderung an der Schule), die GLM-Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (Erweiterung der Dauerausstellung um eine Unterwasserausstellung), der Förderverein Offener Kanal Ludwigshafen e. V. (Medienarbeit mit jungen Menschen), das katholische Stadtdekanat (Kirchenkonzert), die Pfarrkirche St. Sebastian (Konzert mit dem Sinfonischen Blasorchester Ludwigshafen e.V.) und der Kultur Rhein-Neckar e.V. (Inselsommer 2022 / Kultursommerfestival für die ganze Familie).

Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, betont: “Als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit kommunaler Trägerschaft und regionaler Verankerung gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Auch die “Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen a. Rh.” leistet mit ihren Fördergeldern seit 1985 einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl in Ludwigshafen. Die Fördergelder der Sparkassenstiftung fließt in Projekte und Initiativen, die der Allgemeinheit zugute kommen“.

Förderanfragen können wieder an die Stiftung gestellt werden

Alle Vereine und Initiativen aus Ludwigshafen haben erneut die Chance auf Förderung ihrer Vorhaben und Projekte. Förderanfragen können auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Das Kuratorium wird in seiner nächsten Sitzung im Frühjahr nächsten Jahres entscheiden, welche Projekte im Sinne der Stiftung gefördert werden.



Bildunterschrift:

Quelle Sparkasse Vorderpfalz