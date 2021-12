Ludwigshafen – Das Winterfest von den Rheintal-Eulen am 11.12 in Friesenheim wurde abgesagt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rheintal-Eulen #17, der Fanclub des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, hat das für den Samstag 11. Dezember 2021 geplante Winterfest im Biergarten des „Rheintal“ in der Friedrich-Profit-Straße in LU-Friesenheim wegen der dramatisch steigenden Inzidenzzahlen abgesagt. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Peter Ackermann, der Fanclub-Vorsitzende. Er hat die Entscheidung in Absprache mit Margot Heßler und Mario Mayer getroffen. Aufgrund der aktuellen Situation durch Corona „macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, das Fest stattfinden zu lassen, da wir nicht abschätzen können, wie es mit der Pandemie weitergeht und welche Verordnungen noch getroffen werden“. Das Winterfest unter der 2G oder 2 G + Regel zu veranstalten „ist für uns nicht relevant und auch nur schwer kontrollierbar“, erklärt Peter Ackermann: „Aber der wichtigste Grund ist der Schutz unserer Gesundheit!“

Neuer Anlauf 2022 :



Aus dem Winterfest 2021 könnte dann im nächsten Jahr 2022 durchaus ein Frühlingsfest werden, wenn die Corona-Pandemie in Griff bekommen wird. Im besten Fall könne das Winterfest Winterfest bleiben und Ende Februar 2022 als solches neu angesetzt werden. Oder aber man werde vielleicht nach Beginn der Sommerzeit einen neuen Anlauf starten.

So lang gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Zum nächsten Heimspiel der Eulen Ludwigshafen am Montag, 6. Dezember um 19 Uhr, kommt der Spitzenreiter VfL Gummersbach in die Friedrich-Ebert-Halle nach Ludwigshafen. Der Anwurf zum Schlagerspiel in der Eberthölle ist um 19 Uhr. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

