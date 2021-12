Kaiserslautern – Online-Märchenstunde des mpk: Zuhören und selbst gestalten!

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) veranstaltet am Sonntag, 12. Dezember, um 15 Uhr eine Online-Märchenstunde. Familien, Kinder und Erwachsene können dem Märchen „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen lauschen, gelesen von Nadine Choim. Nach der Geschichte geht’s zur Praxis: Ob am Küchentisch oder auf dem Kinderzimmerboden – gemeinsam gestalten Kinder und Erwachsene. Was genau, das bleibt eine Überraschung. Diese Veranstaltung ist kostenfrei, eine Spende an die Museumspädagogik willkommen. Nach der Anmeldung bis Freitag, 10. Dezember, 11 Uhr an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de werden die Zugangsdaten für Go-To-Meeting sowie alle Informationen zum benötigten Material zugesandt.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail