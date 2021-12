Hockenheim – Kollmerstraße gesperrt

Mannheim-Käfertal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochvormittag wurde eine 74-jährige Frau im Stadtteil Käfertal Opfer von zwei Taschendiebinnen. Die Seniorin befand sich gegen neun Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Wormser Straße. Hier wurde sie von zwei unbekannten Frauen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Hierbei zog eine der Frauen der 74-Jährigen unbemerkt den Geldbeutel aus der körpernah ... Mehr lesen »