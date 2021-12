Heidelberg – Neue Müllabfuhrtermine ab 1. Januar 2022! Abholtage ändern sich für zehn Prozent der Grundstücke

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Müllabfuhr der Stadt Heidelberg hat ihren Tourenplan angepasst und verbessert. Für rund zehn Prozent der Grundstücke ändern sich deshalb ab 1. Januar 2022 die Abholtage beziehungsweise Abholwochen der Müllbehälter. Die betroffenen Haushalte werden in den nächsten Wochen an ihren Tonnen eine Karte mit näheren Informationen dazu finden.

Informationen über die neuen Entsorgungstage

Stadtblattbeilage: Der gesamte Tourenplan aller Straßen im Stadtgebiet ist einmalig am Mittwoch, 1. Dezember 2021, in einer Sonderbeilage im Stadtblatt, dem Amtsanzeiger der Stadt Heidelberg, abgedruckt. Die Straßenzüge, in denen sich die Termine ändern, sind rot markiert. Die Sonderbeilage wird auch online veröffentlicht unter www.heidelberg.de/stadtblatt.

Abfallkalender 2022: Die Entsorgungstage sind im Abfallkalender 2022 verzeichnet. Ab Mitte Dezember 2021 liegt er in den Bürgerämtern in gedruckter Form aus – für diejenigen Haushalte, die keinen Internetzugang haben.

Online-Abfallkalender: Online sind alle Entsorgungstermine stadtteilbezogen als PDF-Datei zu finden unter www.heidelberg.de/abfallkalender. Er bietet zudem eine Übersicht der Termine für die einzelnen Straßen. Diese Übersicht kann ausgedruckt werden, es gibt außerdem eine Erinnerungsfunktion.

App „mein Heidelberg“: Die App bietet einen Online-Kalender für das Smartphone an.