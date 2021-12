Heidelberg – Der Weg in die Rente

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Wann kann man unter welchen Voraussetzungen in die (Alters-) Rente gehen und wie lassen sich Rentenabschläge vermeiden bzw. minimieren? Welche Gestaltungsspielräume bietet die sog. Flexi-Rentenregelung? Wie kann die Rente bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis mit und ohne Abfindung bestmöglich geplant werden? In der Vortragsveranstaltung am Donnerstag, 9.12.21, 19 Uhr in der Volkshochschule erklärt Holger Rest, zugelassener Rentenberater und Prozessagent, diese und viele weitere Fragen rund um den Renteneintritt. Anmeldung unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.