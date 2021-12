Heidelberg – Computer Schreiben geht noch schneller

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Das 10-Fingersystem – online für alle! In Beruf, Schule und Studium wird erwartet, dass man am PC/Laptop/Tablet schnell und effizient schreiben kann. Nicht nur wegen der Zeitersparnis und Professionalität ist das 10-Fingerschreiben ein großes Plus. Auch der gesundheitliche Vorteil durch Schonung der Augen und die Entlastung der Wirbelsäule ist ein wichtiger Aspekt. So wird das richtige Computer Schreiben auch für das Privatleben immer wichtiger. Die vhs Heidelberg bietet hierzu einen modernen Online-Kurs „Computer Schreiben“ an. In nur 3 Online-Terminen ab dem 14.12. plus häusliche Übungen lernt man blind mit 10 Fingern zu schreiben. Bei dieser Lernmethode werden Erkenntnisse aus der Gehirnforschung und dem Gedächtnistraining genutzt und miteinander verbunden. Ein Kurs für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Anmeldungen bis 9.12. unter 06221-911 971 oder beruf@vhs-hd.de

