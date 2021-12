Frankenthal – Geschichten aus aller Welt – Babylonischer Leseabend als Weihnachts-Spezial

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Frankenthaler Beirat für Migration und Integration lädt gemeinsam mit der Stadtbücherei am Donnerstag, 16. Dezember, ab 19 Uhr zum 18. Babylonischen Leseabend in die Räume der Bücherei in der Welschgasse 11 ein. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Weihnachten aus aller Welt“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählen über traditionelle Weihnachtsbräuche aus ihren Heimatländern. Es werden Lieder, Gedichte und Geschichten in den verschiedenen Sprachen vorgetragen. Anschließend erfolgt eine kurze Zusammenfassung in Deutsch. Mit dem Leseabend möchten die Veranstalter die Vielfalt der in Frankenthal leben-den Menschen in den Fokus rücken. Ziel ist es, damit einen weiteren Schritt in Richtung eines guten und reibungslosen Zusammenlebens in unserer Stadt zu gehen.

Anmeldung und Corona-Regeln

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten unter stadtbuecherei@frankenthal.de, 0 62 33 89 630 oder persönlich in der Stadtbücherei. Derzeit gilt bei Veranstaltungen in der Stadtbücherei die 2G-Regel, Maskenpflicht, das Abstandsgebot und die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Es kann aber bis zum Veranstaltungstag zu Änderungen kommen. Wir bitten deshalb, sich über die aktuell gültigen Regeln zu informieren, unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder www.corona-frankenthal.de.