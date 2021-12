Schifferstadt – Rathaus-Besuche nur nach Terminvereinbarung

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort kehrt das Rathaus wieder zum Betrieb nach Terminvereinbarung zurück. „Die steigenden Corona-Zahlen zwingen mich zum Handeln“, so Bürgermeisterin Ilona Volk. Um den Zugang kontrolliert zu regeln, sind persönliche Termine im Rathaus und im Bürgerservice nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind telefonisch und per Mail erreichbar. Die Stadtverwaltung bittet darum von spontanen Besuchen abzusehen. Dringende, nicht aufschiebbare Termine können telefonisch oder per Email mit den zuständigen Sachbearbeitern abgesprochen werden. Sie können entweder die allgemeine Kontaktnummer des Rathauses 06235/440 nutzen oder über die Website den entsprechenden Ansprechpartner suchen und direkt einen Termin per Email vereinbaren. Dadurch vermeiden Sie Wartezeiten und die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter haben für Sie Zeit eingeplant. Beim Besuch des Rathauses ist weiterhin eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 zu tragen. Ab sofort sind die Müll- und Wertstoffsäcke vor dem Rathaus zu finden. Hier bitten wir um Rücksichtnahme und sich nur die absolut notwendige Menge zu nehmen. Denken Sie an Ihre Mitmenschen!

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail