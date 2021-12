Ludwigshafen – Lesung mit Mithu Sanyal am 4.12. findet nicht statt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Zuge der abgesagten Verleihung des Ernst-Bloch Preises an die Schriftstellerin Mithu Sanyal findet auch die Lesung Politics of Love – Wenn die Liebe politisch ist am Samstag, 4.12.2021 nicht statt.

Auch die weiteren Veranstaltungen der Reihe Ovel / Eibel am 4.12. wurden abgesagt. Dies betrifft die Talk-Show Malonda lädt ein: Liebe Machen (Malonda invites: Make Love) mit Achan Malonda und den Künstlerinnen Mandhla, Rebecca Pokua Korang, Nicky Miller und Lux Venérea sowie die Konzerte von Mandhla und Malonda.

Das Gastspiel des Residenztheater München mit Lulu um 19.30 Uhr findet dagegen statt.