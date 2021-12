Ludwigshafen – Krankenhäuser melden volle Intensivstationen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Die Lage in den Krankenhäusern der Pfalz spitzt sich immer weiter zu. Viele Krankenhäuser melden volle Intensivstationen. Auf den Stationen liegen sowohl Covid-Patienten als auch Patienten, die an anderen schweren Erkrankungen litten, meldet das Klinikum Ludwigshafen auf Nachfrage. Die Kapazitäten seien in vielen Häusern erschöpft. Das Kreiskrankenhaus in Grünstadt und auch das Vinzentiuskrankenhaus in Landau haben daher planbare Operationen bereits abgesagt. Die Pfälzer Kliniken wurden dazu aufgefordert, zusätzliche Intensiv-Kapazitäten einzurichten – etwa in stillgelegten Operationssälen oder Aufwachräumen. Dies sei allerdings aufgrund des mangelnden Personals schwer zu realisieren.