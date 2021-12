Ludwigshafen – Bürger*innen können problematisch genutzte Immobilien zentral der Bauaufsicht melden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort besteht die Möglichkeit für alle Bürger*innen sich zentral per E-Mail an die Bauaufsicht der Stadt Ludwigshafen am Rhein zu wenden, wenn sie problematische Nutzung von Immobilien melden wollen. Als problematische Nutzung gelten insbesondere illegale Monteurunterkünfte, Beherbergungsbetriebe und illegale Prostitution in allen Stadtteilen. Die Bürger*innen können ihre Anliegen an die Adresse problematische-nutzungen@ludwigshafen.de senden. Nach Eingang wird jedes Anliegen zeitnah überprüft und die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Die Stadtverwaltung bittet daher keine Anfragen direkt an die sachbefassten Mitarbeiter*innen der Bauaufsicht zu richten.

