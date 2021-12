Landau – Sicherheit auf allen Wegen – Winterdienst-Team des EWL ist schon unterwegs – Kleintraktor ergänzt Ausrüstung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In diesen Tagen sind die Temperaturen weiter gesunken und besonders in den Nachstunden rutscht das Thermometer unter die Null-Grad Marke. Weitgehend unbemerkt war das Winterdienst-Team des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) schon im Einsatz. „Noch geht es um Kontrollfahrten. Hier sorgt das Team mit wachem Blick für die Sicherheit gerade auf Brücken und in anderen exponierten Lagen, wo Nässe besonders schnell überfriert“, macht Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron als Vorsitzender des EWL-Verwaltungsrates auf die frühmorgendlichen Einsätze aufmerksam. Für die Sicherung der Landauer Verkehrswege hat der kommunale Betrieb zudem investiert, ein neuer Kleintraktor steht dem Winterdienst-Team nun zusätzlich zur Verfügung.

Flexibel rund ums Jahr

Das neue Fahrzeug erfüllt wichtige Kriterien. Besonders wichtig war es den Verantwortlichen, den Kleintraktor bei möglichst vielen Aufgaben in allen Jahreszeiten einsetzen zu können. Ausgerüstet mit Schneeschild als fester Vorbau und Streuaufsatz am Heck ist der neue motorisierte Helfer für den Einsatz bei Eis und Schnee bestens ausgerüstet. Im Sommer nimmt der Kleintraktor dann ein Wasserfass Huckepack, auf diese Unterstützung freut sich heute schon das Grünpflegeteam im EWL-Bauhof. In den kommenden Monaten wird das Fahrzeug für Räum- und Streuarbeiten in den Parks und auf den Radwegen in der Stadt eingesetzt. „Hier braucht es mehr Kapazitäten, damit auch Radler und Fußgänger in der kalten Jahreszeit klimaneutral unterwegs sein können. Auf deren Sicherheit richten wir unseren Fokus verstärkt“, erläutert EWL-Bauhofleiter Dirk Wagner den Hintergrund der Anschaffung. Denn besonders das Radwegenetz in Landau wächst und kann nicht immer mit den großen Winterdienst-Fahrzeugen befahren werden.

Winter kann kommen

Mit insgesamt 18 Männern und Frauen des Bauhofs ist der EWL bereits in die Winterdienstsaison gestartet. Sie sorgen mit sechs Räum- und Streufahrzeugen für die Sicherheit auf Landaus Straßen und Wegen. Denn auch im Zuge der klimatischen Verschiebungen wird der Winter in der Region stattfinden, unterstreichen Experten. Nur werden die Phasen kürzer und können mitunter sogar heftiger ausfallen, so die Prognose. „Darauf richtet der EWL sein Leistungsspektrum aus und stellt sich beim Fuhrpark entsprechend auf. Wie auch immer die Situation an den einzelnen Tagen ist, das Winterdienstteam ist ein echter Wegbereiter. Damit alle auf Landaus Straßen und Wegen sicher unterwegs sein können“, unterstreicht Dr. Maximilian Ingenthron.

Winterreifenpflicht für Autofahrer

Seit einigen Jahren ist in der Straßenverkehrsordnung eine Winterreifenpflicht dokumentiert. Da die jahreszeitlichen Bedingungen aber in Deutschland sehr unterschiedlich sind, hat der Gesetzgeber zunächst auf eine genaue Definition verzichtet. Dennoch ist es ratsam, die Winterreifen entsprechend früh aufzuziehen, denn die Bodentemperaturen sind oft niedriger als die Lufttemperaturen.