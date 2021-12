Germersheim – Unterstützung für das Gesundheitsamt

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit einer Woche unterstützen sieben Bundeswehrsoldaten aus Mayen das Gesundheitsamt. „Darüber sind wir sehr froh. Die hohe Zahl an Infizierten bedeutet auch eine hohe Zahl an Kontakten, die nachverfolgt werden müssen. Dabei entlasten die Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel, der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler und der Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Christian Jestrabek. Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamts sind schon sehr lange im Dauereinsatz. Unermüdlich bewältigen sie die vielzähligen Aufgaben, die diese hohe Zahl an Infizierten mit sich bringt. „Ihnen und auch den Mitarbeitenden aus anderen Fachbereichen der Verwaltung, die dabei unterstützen, herzlichen Dank für den engagierten Einsatz und die hervorragende Arbeit“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel.

