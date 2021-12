Brühl – Corona-Testzentrum erweitert – Testzeiten in der Festhalle – Testzelt geht weiter – Testcenter Beko im Realmarkt

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Brühler Corona-Testzentrum, das die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Perkeo Apotheke aufgebaut hat, erweitert seine Öffnungszeiten in der Festhalle, Hauptstraße 1, ab Montag 6. Dezember. Eine weitere Testmöglichkeit in Brühl gibt es an der OMV Tankstelle, Mannheimer Straße 78a und in der Ladenpassage des „real“- Marktes an der Mannheimer Landstraße. Die Nachfrage nach den jetzt wieder kostenlosen Schnelltests ist weiter gestiegen, so die Leiterin des Testzentrums, Apothekerin Katharina Weidner. Ab Montag, 06.12.21, wird montags bis sonntags von 8 bis 19 Uhr im Foyer der Festhalle getestet. PCR-Tests sind gegen eine Gebühr von 89,00 Euro möglich. Für Reise-PCRs werden aber die entsprechenden Testzentren an den Flughäfen empfohlen. Außerdem steht in Brühl das Testzelt an der OMV Tankstelle, Mannheimer Straße 78a, täglich ca. 9 bis 18 Uhr, bis auf Weiteres zur Verfügung. Auch hier sind die Schnelltests wieder kostenlos. Das gleiche gilt für das Beko Testzentrum im „real“: Auch hier sind die Schnelltests kostenlos und können montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr absolviert werden.

