Rhein-Pfalz-Kreis -‘Mutterstadt: Beschädigtes Auto im Grünstreifen – Fahrer nicht mehr vor Ort

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 29.11.2021, gegen 22:15 Uhr, teilt ein Zeuge auf der L524 von Mutterstadt in Richtung B9 ein am Fahrbahnrand im Grünstreifen stehendes Fahrzeug mit. In dem Fahrzeug konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Der vordere Reifen wies eine Beschädigung auf. Auf dem Betonsockel einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Verkehrsinsel konnte Gummiabrieb festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der 62-jährige PKW-Halter angetroffen werden. Dieser räumte die Fahrereigenschaft ein und gab an, nach dem Abkommen von der Fahrbahn von der Unfallörtlichkeit abgeholt worden zu sein. Im Anschluss habe er daheim Alkohol konsumiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem 62-Jährigen zur Rückrechnung des Promillewerts zum Unfallzeitpunkt Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.