Mannheim – Weihnachtsmarkt am Stromwerk öffnet am Freitag mit 2G-Plus! Verzehrgutschein für durchgeführten Schnelltest im Schnelltestzentrum Mannheim!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Weihnachtsmarkt am Stromwerk ist ab dem Donnerstag, 25. November geöffnet. Am Freitag, den 26. November, öffnet der neue und alternative Weihnachtsmarkt am Stromwerk in der Neckarstadt West in Mannheim. Neben selbstgemachtem Winzerglühwein von lokalen Winzern, regionalen Essensständen und Weihnachtsleckereien sowie diversen Kunsthandwerk-Ständen bietet der Weihnachtsmarkt am Stromwerk eine Weihnachtsbühne mit alternativem Programm und Live-Musik.

Damit der Weihnachtsmarkt im Rahmen der Corona-Pandemie stattfinden kann wurde ein strenges Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt. Der Einlass auf den Weihnachtsmarkt ist nur mit 2G-Plus möglich. 2G-Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Kostenlose Antigen-Schnelltests können direkt vor Ort durchgeführt werden. Das Schnelltestzentrum Mannheim, welches sich direkt an der Location in der Fardelystraße befindet, erweitert seine Öffnungszeiten für die Besucher des Weihnachtsmarktes von Donnerstag bis Samstag bis jeweils 23:00 Uhr. Durch 2G-Plus wird dort jeder durchgeführte Schnelltest mit einem Verzehrgutschein in Höhe von zwei Euro subventioniert. Dieser ist für ein beliebiges Heißgetränk gültig.

Weitere Hygienemaßnahmen auf dem Weihnachtsmarkt am Stromwerk

Der Weihnachtsmarkt am Stromwerk ist abgegrenzt und nur durch einen Eingang mit Personenkontrolle zugänglich. Neben der 2G-Plus-Regel ist für das Betreten des Weihnachtsmarktes eine Registrierung mit der Luca-App erforderlich.

Auf dem gesamten Gelände gilt seit der Warnstufe eine Maskenpflicht. Die Bezahlung vor Ort findet bargeldlos statt. An allen Ständen kann über ein kontaktloses Kartenterminal oder mit einem Tokensystem bezahlt werden.

Auf dem gesamten Gelände stehen Desinfektionsmittelspender zur Hände-Desinfektion zur Verfügung. Das Hygienekonzept steht für alle Besucher*innen zusätzlich zum Download auf www.weihnachtsmarkt-stromwerk.de bereit.

Attraktionen auf dem Weihnachtsmarkt am Stromwerk

Auf dem Weihnachtsmarkt am Stromwerk gibt es Glühwein von lokalen Winzern, regionale Essensstände sowie eine Live-Bühne. © Roman Kraft

Der Weihnachtsmarkt am Stromwerk findet dieses Jahr erstmals auf dem Gelände des Alten Stromwerks statt. Das Gelände ist bekannt für sein künstlerisch, kulturelles sowie gastronomisches Angebot. Der Weihnachtsmarkt knüpft an das Angebot des Nachtmarkt an, wo im Sommer bereits Kunst und Kultur in Kombination mit Eventgastronomie betrieben wurde. Unter strengen Hygienemaßnahmen bieten die Weihnachtsstände vor Ort verschiedene Glühweinkreationen von lokalen Winzern, regionale Essensmöglichkeiten sowie Kunsthandwerk an. Auf einer Live-Bühne werden Musiker auftreten. Im angrenzenden Garten wurde die weihnachtliche Lichtinstallation “Secret Garden” errichtet.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt am Stromwerk:

Donnerstag bis Samstag von 17:00 – 00:00 Uhr

