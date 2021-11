Mannheim – Ökumenischer Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

CityKirche Konkordien: ‚So bunt wie das Leben‘ – wie die Pandemie das bunte Leben infrage stellt

Am Mittwoch, 1. Dezember feiern bereits um 18 Uhr Organisationen der LGBTQ+-community an der CityKirche Konkordien einen Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag. AIDS wurde vor genau 40 Jahren von der WHO zur Krankheit erklärt.

„Heute konkurriert die Aufmerksamkeit gegenüber der Krankheit an vielen Stellen mit der Aufmerksamkeit und dem Einsatz gegen dem Coronavirus. Eine Konkurrenz der Pandemien“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke im Vorfeld. „Weltweit führt das zu erneut angestiegenen Infektionsraten bei AIDS. In den Monaten starker Freiheitseinschränkungen in Europa führte es auch dazu, in alte Familienbilder zurückzufallen. Die Pandemie macht das Leben grau.“ Dagegen setze dieser Gottesdienst den Willen, am Bunten festzuhalten.

Die Predigt hält Pfarrerin Ilka Sobottke, der Gottesdienst wird in ökumenischer Verbundenheit gefeiert, beteiligt sind unter anderem Vertreter von COSIMA, PLUS und Homosexuelle und Kirche (HUK).

Für den Gottesdienst bestehen keine Zugangsbeschränkungen, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich unter: https://citykirchekonkordien.de/veranstaltungen/ . (dv)

Evangelische Kirche Mannheim