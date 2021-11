Ludwigshafen – “Ordentlich gemordet” – Palzkis 21. Fall sorgt für Furore unter den Karnevalsvereinen – MRN-News Buchtipp

Ludwigshafen / Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Mörderische Fasnacht – der gerade frisch erschienene neue Fall steht für einen ganz besonderen Lesegenuss. In seinem 21. Fall recherchiert der kauzig-skurrile „Kommissar Palzki“ erstmals rund um das Kulturgut „Kurpfälzer Fasnacht“. Passend zum Titel führt die packende Spurensuche den Schifferstadter Kommissar kreuz und quer durch die hiesige Fasnachtsszene, in der es von wichtigen Personen und Orden nur so wimmelt.

Kommissar Palzkis Chef, Klaus P. Diefenbach, will unbedingt den Goldenen Ankerorden mit zwei Brillanten, die höchste Auszeichnung der Ludwigshafener Karnevalsvereine, verliehen bekommen. Die beiden besuchen mehrere Karnevalsveranstaltungen, bei der es jedes Mal zu einem mysteriösen Todesfall kommt. Palzki kann zunächst keinerlei Verbindungen zwischen den Taten erkennen, außer dass es sich bei den Opfern um wichtige Repräsentanten der Veranstalter handelt. Doch dann kommt Palzki einem perfiden Verbrecher auf die Spur, der nur ein einziges Ziel verfolgt …

Langlebigste Regionalkrimireihe in Deutschland seit 2008

Palzki zählt deutschlandweit zu den erfolgreichsten Regionalkrimis – regionale Besonderheiten liegen im Trend und sind ein wichtiges Identifikations- und Erfolgsrezept.

Alleinstellungsmerkmale der Palzki-Reihe: Außer dem gewohnten Blick hinter die Kulissen durch absolut authentische Handlungsorte spielen auch dieses Mal eine Reihe an prominenten Realpersonen mit: Verdächtige, Opfer, Täter …

„Ordentlich gemordet“ von Harald Schneider ist als Taschenbuch und e-book mit 281 Seiten erhältlich. Es kostet als Taschenbuch 12 EUR und ist ab sofort im Buchhandel (ISBN 978-3839200681) erhältlich.

https://www.palzki.de

Quelle: Harald Schneider / Gmeiner Verlag