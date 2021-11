Ludwigshafen – HWG Lu : Online-Studieninfoveranstaltung zum Masterstudiengang Soziale Arbeit am 6. Dezember um 17 Uhr

Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen lädt alle Studieninteressierten am Montag, dem 6. Dezember 2021, von 17:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr herzlich ein zu einer virtuellen Studieninfoveranstaltung zum Masterstudiengang Soziale Arbeit. Via Zoom informiert der Studienbereich Soziale Arbeit dabei über Inhalte, Aufbau, Zugangsvoraussetzungen und -modalitäten des forschungsorientierten, konsekutiven Masterstudiengangs Soziale Arbeit (MASA) an der HWG LU. Im Anschluss stehen die Ansprechpersonen des Studiengangs für Fragen zur Verfügung.

Der Termin findet als Online-Veranstaltungen mittels der Videokonferenzsoftware Zoom statt: https://hwg-lu-de.zoom.us/j/61113214093?pwd=UkZ4OGoyOWZqQmNzWk8yTlkrNkFLQT09

Meeting-ID: 611 1321 4093 / Kenncode: 317242 Den Anmeldelink finden Sie auch im Veranstaltungsportal der Hochschule unter www.veranstaltungen.hwg-lu.de. Oder Sie melden sich per Mail bei rene.faust@hwg-lu.de und bekommen den Anmeldelink zugeschickt. Weitere Informationen zum Studiengang unter: www.hwg-lu.de/studium/master/soziale-arbeit

