Lobbach – Waldwimmersbach – Schwerer Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn – Zwei Schwerverletzte – #L595 weiterhin voll gesperrt

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. „Ich bin dankbar, dass wir seit gestern Unterstützung durch die Bundeswehr in der Kontaktnachverfolgung bekommen“, zeigt sich Landrat Dietmar Seefeldt hoffnungsfroh. „Diese wertvolle Unterstützung durch zehn Soldatinnen und Soldaten schafft den Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt etwas Luft. Wir hoffen, dass wir durch die Unterstützung in Zukunft in ... Mehr lesen »