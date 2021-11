Heppenheim – Erfolgreicher Auftritt auf dem „Karrieretag“ – Wirtschaftsförderung Bergstraße unterstützt Unternehmen in der Region bei der Akquise von Auszubildenden sowie Fach- und Führungskräften – Gemeinsamer Messestand mit der AAF Lufttechnik GmbH, Odenwälder Baumaschinen GmbH und der RSI Blitzschutzsysteme GmbH

Heppenheim / Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Wirtschaftförderung Bergstraße) – Auf dem diesjährigen „Karrieretag“, der am vergangenen Mittwoch in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main stattfand, haben rund 50 namhafte Unternehmen aus der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main ihre aktuellen Stellenangebote, Einstiegsmöglichkeiten und neuen beruflichen Chancen vorgestellt. Mit dabei war auch die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). „Die Suche nach Auszubildenden und Fachkräften ist deutschlandweit und auch in der Wirtschaftsregion Bergstraße für die Unternehmen eine Herausforderung“, weiß Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB.

Zusammen mit der AAF Lufttechnik GmbH, der Odenwälder Baumaschinen GmbH und der RSI Blitzschutzsysteme GmbH präsentierte sich die WFB auf dem „Karrieretag“ an einem rund 25 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand. Den gemeinsamen Messeauftritt und gleichzeitig den größten Stand der Messe hatte die WFB organisiert. Hier nutzten die Unternehmen die Chance, den persönlichen Kontakt zu Fachkräften, potenziellen Auszubildenden, aber auch Absolventen aufzubauen. Die WFB konnte dem Fachmesse-Publikum viel Wissenswertes über Chancen der Aus- und Weiterbildung in der Wirtschaftsregion Bergstraße liefern. „Auf dem Karrieretag haben wir viele interessante Gespräche geführt und zahlreiche Besucherinnen und Besucher über die Jobangebote der Unternehmen sowie über das Projekt Bildungscoach informiert“, so das Fazit von Sven Hagenberger, der im Rahmen des Kooperationsprojekts mit dem Eigenbetrieb Neue Wege -kommunales Jobcenter- als Projektmanager im Unternehmerservice der WFB in Heppenheim tätig ist. Darüber hinaus berät Hagenberger als Bildungscoach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Unternehmen in der Wirtschaftsregion Bergstraße zu Möglichkeiten und Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung. „Unser gemeinsamer Messe-Auftritt war ein voller Erfolg, die Unternehmen hatten jeweils weit über 100 Kontakte am Gemeinschaftsstand, außerdem sind bereits auf der Messe zahlreiche Bewerbungen bei den Unternehmen eingegangen“, fasst er zusammen.

Info: Wissenswertes über das Projekt „Bildungscoach“ gibt es hier: https://t1p.de/i4b1. Die AAF Lufttechnik GmbH finden Sie im Internet unter www.aafeurope.com, die Odenwälder Baumaschinen GmbH unter www.baugeraetecenter.de, die RSI Blitzschutzsysteme GmbH unter www.rsi-protect.de.

Informationen über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die weiteren Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Das Projekt „Bildungscoach“ wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Hessen gefördert.