Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Weihnachtsmarkt am Stromwerk ist ab dem Donnerstag, 25. November geöffnet. Am Freitag, den 26. November, öffnet der neue und alternative Weihnachtsmarkt am Stromwerk in der Neckarstadt West in Mannheim. Neben selbstgemachtem Winzerglühwein von lokalen Winzern, regionalen Essensständen und Weihnachtsleckereien sowie diversen Kunsthandwerk-Ständen bietet der Weihnachtsmarkt am Stromwerk eine Weihnachtsbühne ... Mehr lesen »