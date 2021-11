Bammental – NACHTRAG: Ein Verletzter bei Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 29.11.2021 wurde gegen 18.20 Uhr ein Brand in einem großen Mehrparteienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bammental gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in den unteren Stockwerken festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass das Gebäude auch nicht geräumt werden musste. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 50.000 Euro. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.