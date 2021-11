Wiesloch – Heidelberg vereinbart mit SAP eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stiftung Schönau)– Die Stiftung Schönau errichtet in der Kirschgartenstraße in Heidelberg-Rohrbach ein Mehrfamilienhaus mit 14 Mietwohnungen in Holzhybridbauweise. Das Holz dazu stammt aus stiftungseigenen Wäldern im Schwarzwald und wird auf kurzen Wegen regional verarbeitet. Mit dem feierlichen Spatenstich im November gaben die Stiftung und das ausführende Bauunternehmen B&O Bau Baden-Württemberg jetzt den ... Mehr lesen »