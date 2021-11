Weinheim – Woher kommt das Christkind? Stadtführung zur Weihnachtszeit für Kinder in Weinheim am 11. und 18. Dezember

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak)- Gibt es den Nikolaus wirklich, und woher kommt eigentlich das Christkind? Fragen wie diese beschäftigen die Kinder um die Weihnachtszeit natürlich besonders. Bei einer weihnachtlichen Stadtführung durch die Weinheimer Altstadt an den Samstagen, 11. Und 18. Dezember.

Speziell für Kinder kann Weinheims Stadtführer Franz Piva gezielt und kindgerecht auf diese Fragen eingehen. Er bereichert die Kinder-Führungen, die jeweils auf dem Marktplatz vor der Tourist-Info starten, auch durch alte Weinheimer Weihnachtssagen wie „Umzug einer Geisterschar“, dem „Burgkaplan auf der Windeck“ und dem „Schwarzen Hund am Obertor“.

Die Weihnachtsführungen für Kinder starten jeweils 14 Uhr am Marktplatzbrunnen und dauern – je nach Wissendurst der Kinder – eineinhalb bis zwei Stunden. Schulkinder bis zwölf Jahre bezahlen zwei Euro, jede Begleitperson auch. Eine telefonische Voranmeldung bei der Tourist-Info am Marktplatz unter 06201-82 610 oder tourismus@weinheim.de genügt. Die Bezahlung kann dann direkt bei der Stadtführung erfolgen.

