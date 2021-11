Viernheim – Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH spendet an Viernheimer Vogelpark – Mit dem VRN-Glücksrad 376,30 Euro beim diesjährigen Familiensporttag gesammelt

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Trotz der Corona bedingten Absage des geplanten Weihnachtsmarktes „Lichter im Park“ war die Freude bei den Ehrenamtlichen des Vogelparks Viernheim e. V. am vergangenen Freitag (26. November) groß. Denn der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN) übergab einen Spendenscheck in Höhe von rund 380 Euro an den engagierten Viernheimer Verein. Der Betrag kam beim diesjährigen 11. Familiensporttag zusammen, den der VRN auch in diesem Jahr wieder unterstützte und der neben einem Informationsstand auch wieder mit dem VRN-Glücksrad vertreten war. Für einen Euro konnten die Gäste das bunte VRN-Glücksrad drehen und nützliche Preise gewinnen. Die Spende kann der Viernheimer Vogelpark in der aktuellen Situation sehr gut gebrauchen. Das Geld soll für die Anschaffung eines neuen Emus und notwendige Arbeiten am Känguru-Gehege eingesetzt werden.

Eigentlich sollte die Spendenübergabe im Rahmen des Weihnachtsmarktes im Vogelpark am 4. Dezember 2021 in schöner weihnachtlicher Atmosphäre stattfinden. Doch leider ist auch diese Veranstaltung von der Absage der größeren Weihnachtsaktionen betroffen. Daher fand die Spendenübergabe nun in kleinstem Rahmen im Vogelpark statt. „Wir freuen uns sehr, dass der Familiensporttag in diesem Jahr unter Corona-Auflagen wieder stattfinden konnte und wir im Zuge dessen mit unserem VRN-Glücksrad wieder fleißig Spenden sammeln konnten und so den Vogelpark unterstützen können“, erklärte Robert Katzer vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH bei der Spendenübergabe. „Wie viele andere Vereine hat auch uns die Corona-Pandemie stark gebeutelt“ erklärt Michael Haas vom Vogelpark-Team. Daher freue sich der Verein umso mehr über die großzügige Spende des VRN. „Damit können wir nun endlich das Gehege unserer kleinen Kängurufamilie aufbessern und einem neuen Emu ein neues zu Hause geben, denn leider ist unser „Opa-Emu“ verstorben,“ wie Michael Haas berichtet.

Auch Jan Krasko, stellvertretender Amtsleiter des Kultur- und Sportamtes, ist begeistert von der langjährigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit: „Das Engagement des VRN bei unserem Familiensporttag ist prima. Wir sind sehr glücklich, einen so treuen Partner an unserer Seite zu wissen. Und für den ehrenamtlich geführten Vogelpark ist dies eine tolle Anerkennung ihrer Arbeit und eine enorme Unterstützung, vor allem in der aktuellen Situation.“ Denn mit der Absage des Weihnachtsmarktes im Vogelpark hatte der Verein eine weitere Enttäuschung hinnehmen müssen, obgleich alle Beteiligten aufgrund der sich weiter zuspitzenden Pandemielage hinter dieser Entscheidung standen, so Krasko. „Wir freuen uns, dass wir mit den beiden kleineren Aktionen ‘Weihnachtlicher Fotopoint‘ sowie der Briefkasten-Aktion ‘Briefe an den Weihnachtsmann‘ wenigstens ein klein wenig weihnachtliche Stimmung im Vogelpark verbreiten können“, verriet Michael Haas zu den bevorstehenden Aktionen. Vom 27. November bis 19. Dezember könnten sich alle Besucherinnen und Besucher des Vogelparks auf diese beiden Weihnachtsaktionen freuen. Der Verein Vogelpark Viernheim e. V. ist seit über 50 Jahren Träger dieser gemeinnützigen Einrichtung. Die Mitglieder des Vereins pflegen in ehrenamtlicher Tätigkeit den liebevoll angelegten Vogelpark. Der größte kostenfreie Vogelpark der Metropolregion Rhein-Neckar liegt am Rande des Viernheimer Erholungswalds neben dem Waldstadion und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nicht nur die Viernheimer Bevölkerung, sondern auch Besucher aus ganz Deutschland zieht es in den Vogelpark. Der Vogelpark ist ganzjährig geöffnet und der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vogelpark-viernheim.de.