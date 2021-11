Speyer – Freigabe des Kreisverkehrs Hirschraben – Nord-Süd-Achse und Petschengasse

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Fertigstellung der Bauabschnitte am neuen Mini-Kreisverkehr in der Nord-Süd-Achse Wormser Landstraße/St. Guido-Stifts-Platz und Petschengasse erfolgt am Donnerstag, 2. Dezember 2021. Im Laufe des Donnerstags wird der Verkehr dann in den Richtungen Wormser Landstraße/St.-Guido-Stifts-Platz/Petschengasse freigegeben. Derzeit laufen noch wie vorgesehen die Bauarbeiten am letzten Bauabschnitt Hirschgraben zwischen Bahnhofstraße und neuem Kreisverkehr, weshalb dieser Bereich zunächst weiterhin für den Verkehr gesperrt bleiben muss.

