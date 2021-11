Schifferstadt – Neuer Ruftaxi-Flyer mit verbessertem Fahrplan

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für das Ruftaxi gibt es einen neuen Flyer. Dieser enthält nun die Abfahrzeiten und die Verbesserungen am Fahrplan, die seit Januar bereits umgesetzt wurden: Es gibt zwei neue Haltestellen und die Anfahrten wurden so optimiert, dass jede Haltestelle im halbstündigen Takt anfahrbar ist. Der Flyer ist in einem handlichen Faltformat, sodass man ihn zum Nachschlagen verwenden kann. Den Flyer erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Infotheke des Rathauses oder direkt im Ruftaxi. Alle Informationen rund ums Ruftaxi findet man auch auf der städtischen Homepage www.schifferstadt.de.

