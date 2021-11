Mannheim-Wohlgelegen – Bei Autoaufbruch hochwertige Fotoausrüstung gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Wohlgelegen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Einbruch in ein Auto im Stadtteil Wohlgelegen erbeuteten unbekannte Täter am Samstag eine hochwertige Fotoausrüstung. Die Unbekannten schlugen in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 15 Uhr an dem in der Straße im Pfeifferswörth auf dem Parkplatz eines Leichtathletik-Vereins geparkten Fahrzeug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten daraus eine Kameratasche samt Inhalt in Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail