Mannheim – Stadtraumservice Mannheim verteilt Abfallkalender für 2022

In den kommenden Wochen verteilen die Mitarbeiter des Stadtraumservice Mannheim den Abfallkalender für das Jahr 2022. Bis Weihnachten hat jeder Haushalt den Kalender in seinem Briefkasten. Er ist ab Januar 2022 gültig. Der Abfallkalender 2022 ist neu gestaltet, enthält jetzt auch umfassende Informationen zum Thema Abfallentsorgung sowie Abfallvermeidung und hat ein größeres Format. Die Abfuhrtermine gibt es nach wie vor auch als App „Abfall-MA“ für Android/iOS oder online unter www.stadtraumservice-mannheim.de. Dort sind die Abfuhrtermine straßengenau eingetragen und jeder kann seinen Kalender im PDF-Format ausdrucken oder herunterladen. Wer bis zum Jahresende keinen Abfallkalender erhalten hat, kann sich telefonisch bei der zentralen Behördennummer 115 melden oder eine E-Mail schreiben an stadtraumservice@mannheim.de.

Wohlgelegen und Fahrlach: Serviceänderung bei der Abfallsammlung

Für Gewerbebetriebe und einzelne Privathaushalte im Industriegebiet Wohlgelegen und Fahrlach ändern sich infolge einer neuen Tourenplanung ab Anfang Januar 2022 der Leerungsrhythmus und die Serviceart. Wie in anderen Industriegebieten in Mannheim mit geringer Einwohnerdichte und ausreichend Fläche für Abfallsammelplätze wird die Restmülltonne künftig standardmäßig nur noch alle 14 Tage geleert. Außerdem wird der Grundservice für alle zweirädrigen Abfallbehälter (Restmüll, Bio-, Papier- und Wertstofftonne) auf Teilservice umgestellt, so dass die Behälter künftig selbst am Straßenrand bereitgestellt werden müssen. Die betroffenen Eigentümer werden rechtzeitig im Vorfeld mit einem Anschreiben über die Serviceumstellung informiert. Sie können sich über gewünschte Veränderungen in der Anzahl und Größe ihrer Behälter und die daraus resultierende Gebührenänderung beraten lassen. Der Vollservice kann kostenpflichtig beantragt werden.

Quelle Stadt Mannheim