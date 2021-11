Ludwigshafen – SPD und Grüne im Rat beantragen Einführung von fips

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

„fips – der flexible individuelle Personen-Shuttle“ ist eine sichere, klimafreundliche und smarte Ergänzung zu Bussen und Bahnen

SPD und Grüne im Rat beantragen in der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am 29. November, dass die Stadt die Einführung des ÖPNV-Angebots „fips – der flexible individuelle Personen-Shuttle der RNV“ in Ludwigshafen plant und im Haushalt vorsieht. Christian Schreider, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: „Fips ist ein Stück Zukunft der Mobilität: flexibel, smart, sicher und klimafreundlich. Fips füllt Lücken im Netz; in den Ludwigshafener Außenstadtteilen, in Abend- und Randzeiten.“ Hans-Uwe Daumann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat: „Die Benutzer*innen rufen Fips per App, das Fahrzeug nimmt sie in unmittelbarer Nähe auf. Das neue Konzept ist ein attraktiver Grund, auf ÖPNV umzusteigen.“

Das Konzept „fips“, das die RNV derzeit bereits in Mannheim realisiert, stellt Elektrofahrzeuge als komfortable Ergänzung zu Bus- und Bahnlinien zur Verfügung, zum Beispiel für Fahrten von der Haltestelle bis fast vor die Haustür oder auf kürzeren Strecken innerhalb eines Bediengebiets. „fips“ bietet sichere, klimafreundliche Mobilität v. a. in den Außenstadtteilen und in Abend- und Nachtstunden bzw. anderen Randzeiten. Die Elektrofahrzeuge können bequem per App gebucht werden und sind dabei umweltfreundlich und smart unterwegs. SPD und Grüne im Ludwigshafener Stadtrat beantragen, „fips“ als Ergänzung zu den vorhandenen ÖPNV-Angeboten in Ludwigshafen zu planen und im Rahmen einer Erprobungs- und Einführungsstrategie in die Haushaltsplanung für 2022 aufzunehmen.

Fahrgäste können den Shuttle-Service fips genau dann nutzen, wenn sie ihn brauchen. Es gibt keinen Fahrplan, sondern die Möglichkeit, fips innerhalb ausgewählter Bediengebiete und -zeiten ganz flexibel per App zu buchen. Die Elektrofahrzeuge fahren mit 100 Prozent Ökostrom. Sie haben über 400 Kilometer Reichweite und verfügen über bis zu fünf Fahrgastplätze. fips bringt Reisende auf ähnlichen Routen intelligent zusammen. Christian Schreider: „fips ist ideal für die Außenstadtteile von Ludwigshafen und kann in den Abend- und Nachtstunden eine wertvolle Ergänzung des vorhandenen Angebots werden.“ Als erste Einführungsphase ist ein Betriebsversuch in einem ausgewählten Stadtteil denkbar. Hans-Uwe Daumann: „fips ist nicht nur smart und abgasfrei, sondern verspricht, ein besonders flexibles und sicheres ÖPNV-Angebot zu werden.“

Quelle: Die Grünen im Rat