Ludwigshafen – Impressionen Weihnachtsmarkt Berliner Platz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz lädt mit weihnachtlicher Dekoration und dem Lichterzauber zum Verweilen ein. In begehbaren Hütten lässt es sich bei Glühwein und Bratwurst in angenehmer, einladender Atmosphäre verweilen.Für die kleinen Gäste gibt es Kinderkarussell sowie eine Kindereisenbahn.





Auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 2G-Regel: Es dürfen nur noch Geimpfte und Genese die umzäunte Fläche des Marktes betreten. Dazu gibt es einen zentralen Eingang mit Nachweiskontrolle. Beim Eintritt müssen entweder der digitale oder analoge Impfpass plus Ausweis vorgezeigt werden.





Bilder MRN News