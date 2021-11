Ludwigshafen – E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend (28.11.2021), gegen 22:45 Uhr, fuhr eine 22-Jährige mit einem E-Scooter gegen ein geparktes Auto in der Halbergstraße. Die 22-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro.

