Ludwigshafen – Baumaßnahme Sternstraße verschiebt sich ins Jahr 2022

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Instandsetzung der Fahrbahndecke und der Um- und Ausbau von Teilflächen des Rad- und Gehweges in der Sternstraße zwischen Neunkircher Straße und Erzbergerstraße werden in das Jahr 2022 verschoben. Dies gab die Stadtverwaltung den Mitgliedern des Bau- und Grundstücksausschusses am Montag, 29. November 2021, zur Kenntnis. Die öffentliche Ausschreibung wurde in der Zeit vom 8. bis 21. September 2021 durchgeführt mit dem Ziel, die Straßen- und Tiefbauarbeiten noch im Jahr 2021 beginnen zu können. Das Submissionsergebnis übertraf jedoch die Kostenberechnung erheblich und übersteigt deutlich die im Haushalt bereitgestellten Mittel. Die Finanzierung der Maßnahme ist somit nicht mehr gesichert, so dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste. Der Bereich Tiefbau beabsichtigt nun, die Straßen- und Tiefbauleistungen am Ende dieses Jahres erneut, jedoch mit einer längeren Angebotsfrist und einer etwas längerer Bauausführung im Jahr 2022, öffentlich auszuschreiben und erhofft sich somit bessere Angebote.

