Hockenheim – Gesichter des JUZ erleben

Heidelberg-Altstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr wurde ein 59-Jährige in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 59, vor einem dortigen Cafe, von mehreren unbekannten Männern angesprochen. Einer von diesen näherte sich der Frau plötzlich unvermittelt in sexueller Weise. Die 59-Jährige, die sich daraufhin zur Wehr setzte, stieß den Unbekannten von sich weg. In ... Mehr lesen »