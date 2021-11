Heidelberg – RCDS lädt zum #ZukunftsTalk mit der Landesjustizministerin Marion Gentges – Justizpolitik und Jurastudium der Zukunft!

#Zukunftstalk mit Marion Gentges – Justizpolitik und Jurastudium der Zukunft Liebe: Einladung zur Veranstaltung “#ZukunftsTalk mit der Landesjustizministerin Marion Gentges – Justizpolitik und Jurastudium der Zukunft” am 1. Dezember 2021 um 18:30 in Hörsaal 13 der Neuen Universität Heidelberg, Universitätsplatz 1, 69117 Heidelberg.

Kaum ein Thema beschäftigt uns Jurastudenten so sehr wie die Zukunft oder sogar eine mögliche Reform des Jurastudiums – viele Wünsche, vom optionalen Bachelor bis zur Reduzierung der Anzahl der Examensklausuren, sind bereits in der Politik angekommen. Zusammen mit unserer Landesjustizministerin wollen wir diese und andere Forderungen diskutieren und mit ihr in einen offenen Austausch kommen.

Spontane Gäste sind ebenfalls Willkommen. Beachtet die geltende CoronaVO und denkt an die 2G-Regelung (vorbehaltlich aktueller kurzfristiger Änderungen).