Heidelberg – Impfinitiative der Bahnstadt erntete viel Zuspruch: Fast 600 Impfdosen in sieben Stunden verabreicht! Die Initiative der Zahnarztpraxis Dr. Oliver Bodem und des Stadtteilvereins Bahnstadt e.V. war ein Erfolg!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Nackar(red/ak) – Mit fast 600 in sieben Stunden verabreichten Dosen konnte sich die von der Zahnarztpraxis bodent von Dr. med. dent. Oliver Bodem und dem Stadtteilverein Bahnstadt e.V. am vergangenen Samstag organisierte

Impfinitiative mit jedem Impfzentrum messen. Unter den fünf pausenlos

impfenden Ärzten waren auch drei Mitglieder des Stadtteilvereins. Die Zahnarzthelferinnen der Praxis bodent wickelten nicht nur das Administrative ab, sondern versorgten auch die in der nicht abnehmenden Warteschlange stehenden Impfwilligen mit heißem Tee, Kaffee und sogar Kinderpunsch. Den Ansturm vor der Praxis

bewältigten 12 kurzfristig zusammengetrommelte Helfer und Helferinnen des

Stadtteilvereins, so dass die Impfaktion reibungsloser und schneller ablief als von

vielen erwartet. Verimpft wurden vor allem Auffrischungsimpfungen (Booster), aber auch nicht wenige Erstimpfungen an Einzelpersonen, Paare, Familien, Behinderte, alte und

sehr alte Personen. Die anerkennende und dankbare Resonanz aus der frierenden

Warteschlange kam für die Helfenden dennoch überraschend und führte zu Äußerungen

wie „Ich bin so happy wie schon lange nicht mehr!“ und „Schon lange nicht mehr so etwas wirklich Sinnvolles getan.“

