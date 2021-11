Heidelberg – Bürgerfest auf Frühjahr 2022 verlegt: Stadt möchte Bürger schützen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Heidelberger Bürgerfest 2022 wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation verlegt: Das für den 16. Januar 2022 geplante Bürgerfest soll nun im Frühjahr 2022 in der neuen Großsporthalle „SNP dome“ und rund um die Halle an der Speyerer Straße stattfinden.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner erklärt dazu: „Das Heidelberger Bürgerfest lebt von den vielen Begegnungen der Menschen. Eine große Zahl an Vereinen und Institutionen aus der ganzen Stadt stellen sich vor. Für hunderte Ehrenamtliche und mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher ist das Heidelberger Bürgerfest alle zwei Jahre ein absoluter Höhepunkt. Ihnen wollen wir einen sicheren Rahmen bieten. Deshalb verlegen wir die Veranstaltung auf das kommende Frühjahr.“

Das Heidelberger Bürgerfest ist die zentrale Veranstaltung der Stadt Heidelberg für die Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerfest 2022 soll wieder eine außergewöhnliche Veranstaltung für alle Heidelbergerinnen und Heidelberger sowie Interessierte aus der Region werden. Es sind verschiedene Mitmachaktionen sowie ein spannendes und abwechslungsreiches Bühnenprogramm geplant. Zahlreiche Heidelberger Institutionen und Vereine sollen sich und ihre Projekte an Informationsständen auf dem Fest präsentieren.

Das Bürgerfest findet alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet statt – zuletzt 2020 im Patrick-Henry-Village, 2018 auf der Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt und 2016 in den Campbell Barracks in der Südstadt.