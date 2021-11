Grünstadt – L 395 – Unfall wegen überfrierender Glätte

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Grünstadt fuhr auf der L 395 in Richtung Eisenberg, als sie in einem Kurvenbereich vor Mertesheim auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte. Die junge Frau hatte ihre Geschwindigkeit offensichtlich den Witterungsbedingungen nicht angepasst. Es entstand Sachschaden in Höhe von mind. 2000EUR. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Autofahrer nicht darauf vertrauen können, dass schon ein Winterdienst im Einsatz war.

