Frankenthal – Stadtbücherei am 06.und 07.Dezember geschlossen.

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Umbaumaßnahmen bleibt die Stadtbücherei Frankenthal am Montag, 6. und Dienstag, 7. Dezember, ganztägig geschlossen. Da die Stadtbücherei mittwochs generell nicht geöffnet hat, ist der Besuch erst am Donnerstag, 9. Dezember, wieder möglich. Die Rückgabe der Medien kann über die Rückgabebox erfolgen. Verlängerungen sind über die App der Stadtbücherei Frankenthal oder den Online-Katalog unter https://buergerdienste.frankenthal.de/open möglich. Telefonische Informationen erhält man unter der Nummer 06233 89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich während der üblichen Öffnungszeiten (montags 14 – 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags 10 – 18 Uhr und samstags 10 – 13 Uhr) in der Welschgasse 11. Informationen auch online unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

