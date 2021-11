Frankenthal – Aus für den „Lappen“- Erste Frist für Führerscheinumtausch läuft

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Alle alten Führerscheine in Papierform müssen in den nächsten Jahren in einen EU-Scheckkartenführerschein umgetauscht werden. Hintergrund der Tauschaktion: Führerscheine sollen in Zukunft EU-weit einheitlich und fälschungssicher werden. Im ersten Schritt sind alle Führerscheine an der Reihe, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt wur-den. Bis zu welchem Datum der Umtausch erfolgt sein muss, bestimmt das Geburtsjahr des Inhabers. Die erste Frist bis zum 19. Januar 2022 läuft für alle zwischen 1953 und 1958

Geborenen.

Umtausch ohne Termin

Um diese Frist einhalten zu können, bietet die Stadtverwaltung allen betroffenen Bürgern den unkomplizierten Tausch im Bürgerservice oder in der Führerscheinstelle an. Der Bürgerservice im Rathaus kann bereits seit September ohne Termin besucht werden. Die Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 12.30 Uhr. Auch bei der Führerscheinstelle in der Hammstraße 20 kann der Führerschein ohne Termin zu folgenden Zeiten umgetauscht wer-den: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Mittwochs hat die Führerscheinstelle geschlossen. Alternativ kann für beide Stellen auch ein Termin vereinbart werden unter www.frankenthal.de/onlinetermin.

Bei Nichtumtausch droht Verwarnungsgeld

Mitgebracht werden müssen der aktuelle Führerschein, Personalausweis oder Reisepass und ein biometrisches Passbild. Die Kosten betragen 26,20 Euro. Beim Umtausch ist keine erneute Prüfung oder Gesundheitsuntersuchung nötig. Auch die Gültigkeit bleibt gleich: auch die Fahrerlaubnisklassen alten Rechts werden im neuen Führerschein bestätigt. Wer also die ehemalige Führerscheinklasse 2 besitzt, hat mit dem neuen Dokument die gleichen Rechte. Der Umtausch ist verpflichtend. Wer die Frist verstreichen lässt und kontrolliert wird, riskiert ein Verwarnungsgeld. Wer seinen alten „Lappen“ behalten möchte, kann dies nach dem Tausch – in entwerteter Formnatürlich tun.

AUF EINEN BLICK

Fristen für den Umtausch

Im ersten Schritt Umtausch der Papierführerscheine für folgende Jahrgänge

1953 bis 1958: bis zum 19. Januar 2022

1959 bis 1964: bis zum 19. Januar 2023

1965 bis 1970: bis zum 19. Januar 2024

1971 oder später: bis zum 19. Januar 2025

vor 1953: bis zum 19. Januar 2033

Der Umtausch ist ohne Termin an folgenden Stellen möglich

Bürgerservice im Rathaus

Montag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr

Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr

Mittwoch 8 bis 14 Uhr

Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Freitag 8 bis 12.30 Uhr

Führerscheinstelle (Fahrerlaubnisbehörde) in der Hammstraße 20

Montag 8 bis 12 Uhr

Dienstag 8 bis 12 Uhr

Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Freitag 8 bis 12 Uhr

Mitzubringen sind folgende Dokumente:

– Aktueller Führerschein

– Biometrisches Passbild

– Gültiger Personalausweis bzw. Reisepass