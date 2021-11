Frankenthal – 100 Euro für die Gedenkarbeit – Frankenthaler Schüler sammeln für die Kriegsgräberfürsorge

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Traditionell sammeln Frankenthaler Schüler im November Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. In diesem Jahr beteiligten sich das Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) und die Friedrich-Ebert-Realschule plus. Der Geschichts-Leistungskurs der elften Klasse am AEG war Mitte November gemeinsam mit ihrem Lehrer Kai Küchler in der Fußgängerzone unterwegs, Schüler der zehnten Klasse der Realschule plus sammelten schulintern mit Lehrerin Andrea Dillon-Körner. Insgesamt kamen bei den Sammelaktionen 100 Euro zusammen, die der Gedenkarbeit des Volksbundes zu Gute kommen. Die angekündigte Sammlung durch Vertreter der Lokalpolitik wurde pandemiebedingt kurzfristig abgesagt.

