Eberbach – Tempo 30 in der Güterbahnhofstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnachmittag (28.11.2021), gegen 15:15 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass im Brüsseler Ring, in Höhe der Hausnummer 1, ein Straßenschild in die Fahrbahn ragt. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein unbekannter Verursacher vermutlich gegen das Schild fuhr und dieses so umgebogen wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne ... Mehr lesen »