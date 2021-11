Angelbachtal – Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Samstagabend gegen 19:05 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller auf der Wilhelmstraße in Richtung Waldangelloch. Ein Autofahrer fuhr zeitgleich auf der Holbinsenstraße auf den Einmündungsbereich zu, hielt hier kurz an und bog dann nach links auf die bevorrechtigte Wilhelmstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 17-Jährige stark abbremsen, geriet ins Rutschen und stürzte auf die linke Seite. Hierbei verletzte er sich leicht und ließ sich in einem Krankenhaus untersuchen. Zuvor hatte er die Polizei verständigt. Der 17-Jährige konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem Auto des Unfallverursachers um einen dunklen PKW handeln soll. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07261 690-0 zu melden.

