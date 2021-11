Heidelberg – Corona-Sozialfonds: Zusätzliche Finanzmittel für Mehrbedarfe durch die Pandemie! Haupt- und Finanzausschuss gab erste Sondermittel frei

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg unterstützt den Aufbau weiterer Impfangebote in Heidelberg. Geplant sind zentrale gelegene Angebote in der Innenstadt. Zudem will die Stadt in Stadtteilen Räume und Ausstattung bereitstellen, die von lokalen Ärztinnen und Ärzten für Impfaktionen genutzt werden können. Daneben steht die Stadt in engem Austausch mit dem Rhein-Neckar-Kreis, um ... Mehr lesen »