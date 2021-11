Mannheim – #Razzia in der #Innenstadt – Großeinsatz der Polizei mit 270 Beamten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat das Auswärtsspiel am Freitag in der 3. Liga beim MSV Duisburg mit 3:1 (Halbzeit 2:1) gewonnen und sich damit auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Marc Schnatterer gelang bereits in der 5. Minute der Führungstreffer für die Waldhöfer. Marcel Costly erhöhte in der 19. Minute auf 2:0 ... Mehr lesen »