Mannheim – Kontrollen der nächtlichen Ausgangssperre für Ungeimpfte

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitagnachmittag kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn. Der Lkw hatte Zeugenangaben zufolge das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet, als er von der Saarlandstraße nach links auf den Adlerdamm abbog. In Folge dessen rammte der Lkw beim Abbiegen die Straßenbahn, sodass deren Fahrerkabine ... Mehr lesen »