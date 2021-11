Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern holt in Dortmund einen Punkt

Mannheim. Das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey-Bundesliga (DEL) zwischen dem Tabellenzweiten Adler Mannheim und dem Spitzenreiter EHC Red Bull München wird am Sonntag, 28. November ab 16.55 Uhr, live auf Sport1 im Fernsehen übertragen. Der Spielbeginn vom Topspiel in der SAP-Arena in Mannheim ist um 17 Uhr. Wegen den neuen Corona-Bestimmungen dürfen nur ca. 7.000 ... Mehr lesen »